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"الشؤون الإسلامية" تعلن إغلاق 13 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 إصابة بكورونا

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"الشؤون الإسلامية" تعلن إغلاق 13 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 إصابة بكورونا "الشؤون الإسلامية" تعلن إغلاق 13 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 إصابة بكورونا
ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 101 يوم 1223 مسجدًا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 13 مسجدًا مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 101يوم 1223 مسجداً تم فتح 1201منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم أوضحت فيه أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة القصيم وأربعة بمنطقة عسير وثلاثة بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجدًا، أربعة منها بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة عسير وثلاثة بمنطقة الباحة واثنان بمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة تبوك، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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