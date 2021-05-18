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الرئاسة اللبنانية تتبرّأ من تصريحات "شربل" بحق

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الرئاسة اللبنانية تتبرّأ من تصريحات "شربل" بحق السعودية الرئاسة اللبنانية تتبرّأ من تصريحات "شربل" بحق
أكدت عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج

الرئاسة اللبنانية تتبرّأ من تصريحات

أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن اتهام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، المملكة العربية من دون أن يسميها، بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية.

وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة اليوم: بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إلى محطة "الحرة" مساء أمس، أثار ردود فعل هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وبدا ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية، إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه".

وأضاف: رئاسة الجمهورية إذ تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة؛ تعد أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية، ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عمومًا، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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