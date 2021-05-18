الجيش الإسرائيلي يطلق النار باتجاه أشخاص اقتربوا من السياج الامني مع لبنان

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جي بي سي نيوز :- اطلق الجيش الاسرائيلي مساء اليوم النار على اشخاص اقتربوا من السياج الامني مع لبنان.

و افاد مراسل قناة "الجزيرة" القطرية ان الجيش الإسرائيلي اطلق مساء اليوم النار على أشخاص اقتربوا من السياج الأمني مع لبنان عند بلدة منارة.

في سياق متصل، ‏ذكرت مصادر امنية في الجنوب ان الجيش الاسرائيلي القى غروب اليوم حوالي تسعة قنابل دخانية في الأراضي اللبنانية لبلدة ⁧العديسة‬⁩ حيث سجل وجود لجنود القوة الاندونيسية العاملة في اطار ⁧‫اليونيفيل.

وكانت مصادر أمنية قد نفت الانباء التي تحدثت عن اطلاق صواريخ من منطقة المعلية الساحلية جنوب مدينة صور باتجاه شمال اسرائيل.

وكالات