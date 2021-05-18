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"المخدرات" تطيح بمقيمَين ونازح حاولوا تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر

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مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,700,000) قرص إمفيتامين مخدر مخفية داخل سقف مقطورة شاحنة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.
وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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