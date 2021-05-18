وزير الثقافة مغرداً بصورة "مرايا العلا": من ماضينا العريق ننطلق نحو مستقبلنا المزدهر

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سبق ووثّقته "غينيس" ضمن قائمتها للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عبر حسابه بـ"تويتر" صورة معبرة لمسرح مرايا بالعلا، معلقاً عليها بقوله: من ماضينا العريق ننطلق نحو مستقبلنا المزدهر.

والعام الماضي وثّقت "غينيس للأرقام القياسية" مسرح مرايا الذي يقع بمحافظة العلا شمالي غرب المملكة، ضمن قائمتها للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، وقد أطلق على مسرح مرايا هذا الاسم؛ نظرًا لاكتساء واجهته بالمرايا العملاقة لتعكس سحر الطبيعة الخلابة في العلا التي تضم منطقة الحِجر، أول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

ويتخذ تصميم مسرح مرايا الذي يقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية والمزود بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية شكلًا مكعبًا تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل كامل ليكون امتدادًا معماريًا لطبيعة العلا الساحرة التي ألهمت المعماريين والفنانين والمبدعين على مدى قرون طويلة منذ حضارة الأنباط وحتى يومنا هذا، في حين تبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 مترًا مربعًا من المرايا وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6500 متر مربع.وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود