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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 10423.51 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10423.51 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 10423.51 نقطة
بتداولات بلغت 8.6 مليارات ريال لأكثر من 315 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 27.07 نقطة ليقفل عند مستوى 10423.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 315 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 355 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المملكة، ومتطورة، وأسمنت الشمالية، والعبداللطيف، وسبكيم الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المجموعة السعودية، والسعودي الفرنسي، والمعذر ريت، ورعاية، واتحاد الخليج الأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.26% و2.76%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، ومدينة المعرفة، والإنماء، ومتطورة، وأسمنت الشمالية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات متطورة، والراجحي، ومدينة المعرفة، ودار الأركان، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 136.56 نقطة ليقفل عند مستوى 25092.20 نقطة، بتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 450 ألف سهم تقاسمتها 1555 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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