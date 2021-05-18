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أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت وترصد 75 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت وترصد 75 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت وترصد 75 مخالفة للإجراءات الاحترازية
حصيلة 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تغلق 9 منشآت وترصد 75 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1394 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق تسع منشآت تجارية مخالفة، ورصد 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتلقى مركز البلاغات "940" بالأمانة 44 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للصحة والسلامة العامة.

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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