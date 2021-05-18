أخبار عاجلة

"منصة صواريخ" في بغداد.. الأمن يضبط والتوتر مع "الحشد" يلقي بظلاله -
بشعار "بحضوركم نقدر".. القادسية يفتح الملعب لجماهيره بالمجان -
الملالي منصة ابتزاز لدول الجوار.. اليمن تحث أمريكا على وقف تسليح الحوثيين -
اتحاد الطائرة يطلق مشروعه الوطني لتطوير "المدربين الوطنيين" -
16 وفاة و841 إصابة بفيروس كورونا في الأردن -
"العيسى" يدعو القادمين للسياحة والزيارة لإضافة مخاطر كورونا لوثائق التأمين السارية -
إنجازات ومعوقات "المظالم" و"الأمر بالمعروف" في اجتماع لـ"الشورى" -
بمشاركة 30 لاعبًا.. جدة تحتضن معسكر الأخضر -
وزير الرياضة يهنئ "الفيصلي" بمناسبة تحقيقه كأس الملك -
ما قبل الاعتقال.. حكومة "أردوغان" تلوح بتجريد 11 نائبًا من حصانتهم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"باغانو": نخطّط لجمع 10 مليارات ريال كتمويل لـ"أمالا"

Print
"باغانو": نخطّط لجمع 10 مليارات ريال كتمويل لـ"أمالا" "باغانو": نخطّط لجمع 10 مليارات ريال كتمويل لـ"أمالا"
كشف عن وجود نية في طرح عام من أجل "البحر الأحمر"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأحمر"، جون باغانو، أن تمويل المرحلة الأولى من المشروع، سيتم من خلال عائدات القرض الذي حصل عليه المشروع من البنوك بقيمة 14 مليار ريال.

وفي مقابلة مع "بلومبيرج" على هامش معرض سوق السفر العربي في دبي، قال "باغانو": تمويل المرحلة الثانية لم يتحدد بعد، لكن قد نفكر في طرح عام أولي أو بيع لأصول أو الاستفادة من أسواق الديون.

وأضاف "باغانو"، وهو الرئيس التنفيذي أيضا لشركة "أمالا": المشروع السياحي الفاخر في غرب السعودية، قد يجمع ما يصل إلى عشرة مليارات ريال العام المقبل، و"أمالا" لن تقترض خلال العام الجاري.

وأردف: لم يتم تحديد قيمة القرض بعد، إلا أنه من المرجح أن يكون بين خمسة وعشرة مليارات ريال، والشركة منحت عقودًا بقيمة ثلاثة مليارات ريال.الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لجنة الصداقة البرلمانية بـ"الشورى" تجتمع مع سفير السعودية المعينة في السويد

لجنة الصداقة البرلمانية بـ"الشورى" تجتمع مع سفير السعودية المعينة في السويد

السعودية.. لص يسرق سيارة بداخلها امرأة

السعودية.. لص يسرق سيارة بداخلها امرأة

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين

وزير الدفاع اليمني يثمن دعم السعودية وإسنادها الكبير للعمليات القتالية ضد المتمردين الحوثيين