نائب أمير الشرقية يشيد بجهود الجهات العاملة في جسر الملك فهد لخدمة المسافرين

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خلال استقباله "النفيعي".. وقال: إن التخطيط والتنسيق أسهما في انسيابية الحركة

أشاد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، بجهود الجهات العاملة، وخاصة جوازات المنطقة الشرقية في منفذ جسر الملك فهد والمنافذ الحدودية بالمنطقة، والتكامل فيما بينها؛ لضمان عبور المسافرين المغادرين بشكل منظم وسلس، مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال نائب أمير المنطقة الشرقية: "إن التخطيط والتنسيق بين جميع الجهات أسهما في انسيابية الحركة عبر منفذ الجسر في أول أيام السماح بمغادرة المواطنين، مع ضمان استيفاء كافة الاشتراطات المطلوبة، وعدم تأخر إنهاء إجراءات المسافرين".

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير المنطقة الشرقية، لمدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف النفيعي، وعدد من مسؤولي الجوازات، والذي قدم له استعراضاً لجهود جوازات المنطقة الشرقية في خدمة المسافرين عبر جميع منافذ المنطقة البرية والجوية.

نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز