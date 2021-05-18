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أمانة تبوك تغلق 40 منشأة وتخالف 78 محلاً بسبب الإجراءات الاحترازية

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أمانة تبوك تغلق 40 منشأة وتخالف 78 محلاً بسبب الإجراءات الاحترازية أمانة تبوك تغلق 40 منشأة وتخالف 78 محلاً بسبب الإجراءات الاحترازية
نفّذت 14 ألف جولة رقابية ميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمانة تبوك تغلق 40 منشأة وتخالف 78 محلاً بسبب الإجراءات الاحترازية

نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات المرتبطة بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 14.459 جولة رقابية ميدانية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار .

وقالت الأمانة: الفرق الرقابية قامت بإغلاق 40 منشأة، ومخالفة 78 محلاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وذكرت أنها قامت بتعقيم وتطهير ما يزيد على 1557 موقعاً خلال الإجازة، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف تلك المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأضافت أنها استقبلت وباشرت عدداً من البلاغات عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بكورونا المستجد، والتكدس في الأسواق، وتطبيق "توكلنا"، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وشدّدت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للسلامة العامة، داعيةً الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات "940" لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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