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"البحوث والإفتاء" تنظم حفل معايدة لمنسوبيها‎

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لتعزيز التواصل.. ووزعت عليهم هدايا رمزية

نظمت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، صباح اليوم الثلاثاء، حفل استقبال ومعايدة لمنسوبيها، ووزعت عليهم هدايا رمزية.

وقال مدير عام الموارد البشرية مشعان بن مرزوق المطيري: إن هذه الفعالية تأتي لتعزيز التواصل بين عموم منسوبي الرئاسة.

وأضاف أن إدارة العلاقات العامة والإعلام قدمت هدايا عينية لمعايدة منسوبيها، وفقاً لتوجيه نائب الشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، الذي أكد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه جائحة كورونا، وتهيئة الجو المناسب للموظفين، وتحقيق الراحة النفسية لهم؛ لرفع كفاءتهم.

وهنأ "العواد" منسوبي الرئاسة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنى لهم عيداً سعيداً، سائلاً الله -العلي القدير- أن يعيده على الوطن والجميع ينعم بالأمن والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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