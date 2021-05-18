منها ١٠٩٠ حادثًا.. هلال جدة يباشر 2692 بلاغًا خلال أيام العيد

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36 مركزًا يعمل بها 491 موظفًا.. عبر عدة فرق تمركزت بعدة مواقع

سجّل الهلال الأحمر بمحافظة جدة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك ٢٦٩٢ بلاغاً، منها ١٦٠٢ بلاغ حالات مرضية و١٠٩٠ بلاغ حوادث، وذلك عبر 36 مركزاً للهلال الأحمر بمحافظة جدة.

وأوضح الهلال الأحمر أن هذه المراكز بها ٤٩١ موظفاً من الأطباء والأخصائيين وفنيي الإسعاف.

مشيرًا إلى أن عدد فرق المساندة للعيد خمس فرق، تمركزت في بعض مصليات العيد، إضافة إلى فرقه متمركزة في الواجهة البحرية خلال أيام العيد الثلاثة في الفترة المسائية.