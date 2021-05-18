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"الراجحي" يرفع شكره للقيادة على منحه وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

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وزير الموارد: سيكون مصدر فخر لي وحافزاً لبذل مزيد من الجهود لخدمة الوطن

رفع وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي، الشكر للقيادة، على منحه وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر، اليوم: أرفع شكري لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على تشريفي بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من الطبقة الثانية.

وتابع: سيكون هذا الوشاح مصدر فخر لي وحافزاً لبذل مزيد من الجهود لخدمة مليكي ووطني، وتكريماً لي ولزملائي في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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