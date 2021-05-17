"المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر" تستنكر استهداف مقر "الهلال الأحمر القطري" بغزة

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أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمقر جمعية الهلال الأحمر القطري في غزة.

واستنكرت المنظمة باسم جميع مكوناتها من جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية في بيان صحافي، حصلت "سبق" على نسخة منه، الهجوم الذي تعرض له مكتب الهلال الأحمر القطري الذي يقدم خدمات إنسانية وإغاثية، محذرةً من استهداف الهيئات الإنسانية والخيرية، والتي تعمل ليل نهار لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للأشقاء في تلك الظروف العصيبة.

ودعت المنظمة في بيانها إلى ضمان حماية جميع الموظفين والمتطوعين العاملين في مجال جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية المشاركين في المجال الإغاثي والإنساني، والذين يعملون رغم كافة التحديات والصعوبات على تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي.



وثمنت المنظمة ما يقدمه الهلال الأحمر القطري وجميع العاملين لديها في المجال الإغاثي من جهود إنسانية تجاه الأشقاء في فلسطين، ودعت إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، واستهجنت اختراقه، وطالبت الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للنهوض بمسؤولياتها نحو حماية العاملين في المجال الإنساني.