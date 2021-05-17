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بالصور.. انطلاق ناجح للرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز

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وفقًا لتطبيق قرار السماح للمواطنين بالسفر مع التقيُّد باحترازات كورونا

بالصور.. انطلاق ناجح للرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز

شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم انطلاق الرحلات الدولية وفقًا لتطبيق قرار السماح للمواطنين بالسفر الدولي مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية كافة لمواجهة جائحة المستجد، وذلك بحضور مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة الطيران المدني المهندس سليمان البسام، والمدير العام للمطار عصام بن فؤاد نور، ومسؤولي الجهات الحكومية والأمنية بالمطار.

وحرصت إدارة المطار بتوجيه من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ الإجراءات الوقائية كافة لحماية المسافرين. وشملت الإجراءات الوقائية فحص مرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، مع اشتراط إبراز تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لصالات السفر، والالتزام بلبس الكمامة أثناء الدخول إلى المطار بعد قياس درجة الحرارة؛ إذ سيُمنَع من السفر مَن لا يلتزم بلبس الكمامة.

كما جرى اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على التباعد الجسدي في المطار، بوضع حواجز زجاجية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة إصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة، ووضع ملصقات إرشادية للمحافظة على مسافة مترين بين المسافرين في مناطق التجمعات، وتوزيعهم بشكل يؤكد هذا التباعد من خلال ترك مقعد فارغ بين كل مسافر وآخر.

وتستمر الإجراءات الاحترازية بين المسافرين حتى قبل ركوبهم الطائرة؛ إذ سيتم الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قِبل مزوِّد الخدمة، وضمان عدم الاصطفاف المتقارب، وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة مترين. كما سيتم تعقيم جسور الإركاب والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة، وتطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة.

كما تم اتخاذ تدابير احترازية عند تسليم وإنهاء إجراءات الأمتعة بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب توفير 48 ألفًا من الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال الوجود بالمطار، إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار؛ إذ تم توفير 205 من أجهزة التعقيم اليدوي، يتم تزويدها بقرابة 2300 لتر من المعقمات شهريًّا، مع تعقيم دوري للأسطح والأرضيات من قِبل عمالة متخصصة.

في حين كثفت الجهات كافة العاملة بالمطار، الحكومية والأهلية، من مجهوداتها وتعاونها في توفير رحلات آمنة عبر المطار، كما جسّد المسافرون روح التعاون والالتزام بتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية المعلنة حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

بالصور.. انطلاق ناجح للرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز

بالصور.. انطلاق ناجح للرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز

بالصور.. انطلاق ناجح للرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز

بالصور.. انطلاق ناجح للرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز

بالصور.. انطلاق ناجح للرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز

بالصور.. انطلاق ناجح للرحلات الدولية من مطار الملك عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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