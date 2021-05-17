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وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية

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وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية
ليتسنى لهم الحضور والاستمتاع بالمباريات في بيئة صحية آمنة

وزير الرياضة يوجّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية

وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية ، الاتحادات والأندية الرياضية والجهات المعنية في القطاع الرياضي، باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتسهيل دخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، تزامناً مع القرار الصادر بالسماح بحضور ما لا يزيد عن 40% من سعة هذه الملاعب أو المنشآت، وفقاً للتعليمات الصادرة من وزارة الرياضة.

وأكد وزير الرياضة ضرورة تسخير كل الجهود والاهتمام بجميع الترتيبات والجوانب التنظيمية الخاصة بالمنافسات الرياضية، في مختلف الألعاب من قبل كل الاتحادات، وفي منافسات كرة القدم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وإدارات الملاعب والتشغيل، لضمان تحقيق عودة آمنة ومشاهدة ممتعة للجمهور الرياضي، مع التأكيد على قيام كل جهة بالأدوار المناطة بها، بتطبيق التعليمات الخاصة بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية، والالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية كافة؛ ليتسنى للجمهور الرياضي الحضور، والاستمتاع بالمباريات في بيئة صحية آمنة، مع ضرورة اتخاذ اللازم في حال رصد أي مخالفات في التعليمات المعلنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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