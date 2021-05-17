الاردن : فتح القطاعات المغلقة تدريجيا مطلع حزيران

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جى بي سي نيوز :- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأحد البلاغين رقميّ (35) و(36) لسنة 2021م، استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (19) لسنة 2020م.

ووجّه رئيس الوزراء اللجنة الإطاريّة العُليا للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا لدراسة القرارات اللازمة بشأن إعادة فتح القطاعات المغلقة بشكل تدريجي، اعتباراً من ١/٦/٢٠٢١ مع مراعاة تطوّرات الوضع الوبائي وسير عمليّة تلقّي المطاعيم، التي تشكّل الركيزة الأساسيّة للوصول إلى صيف آمن نضمن من خلاله إعادة فتح جميع القطاعات؛ مع الإشارة إلى أنّ القطاعات المتعلقة بالفتح ستعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة.