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"شرطة الرياض": القبض على مواطن و3 مخالفين سرقوا عددًا من المتاجر

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"شرطة الرياض": القبض على مواطن و3 مخالفين سرقوا عددًا من المتاجر "شرطة الرياض": القبض على مواطن و3 مخالفين سرقوا عددًا من المتاجر
باستخدام مركبتَيْن مسروقتَيْن.. وقيمة المسروقات تقدر بـ250 ألف ريال

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع؛ ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال، باستخدام مركبتَيْن مسروقتَيْن. وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (250.000) ريال.

وأوضح أنه جرى استرداد المركبتَيْن، وإيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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