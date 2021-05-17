كرواتيا تجهز الأخضر ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا

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بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى التاسع من يونيو المقبل

يقيم المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم في كرواتيا معسكره الإعدادي الأول بعد اختتامه لمرحلة الاستكشاف، وذلك بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء، وحتى التاسع من شهر يونيو المقبل، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

واستدعى المدير الفني للأخضر "الوطني" صالح المحمدي (30) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، بلال الدواء، نواف شيعان، أحمد أبو راسين، عبدالعزيز الفرج، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، محمد سليمان، سامي سويد، نواف أبو جابر، سليمان هزازي، وليد عياش، عباس الحسن، فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالكريم دارسي، عبدالله الزيد، عثمان العثمان، صهيب الزيد، يزيد الغامدي، عبدالعزيز العليوة، عبدالله معتوق، ياسين الزبيدي، ماجد دوران، خالد مجرشي، عبدالله رديف، مشاري النمر، نواف السهلي، عبدالعزيز العثمان.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب السعودي مساء غدٍ الثلاثاء تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد.

الجدير بالذكر، أن هذا المعسكر يعدّ الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 5 تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 .

المنتخب السعودي كرواتيا