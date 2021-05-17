"اليونيسف" تدعو للتبرع بلقاحات "كوفيد-19" الفائضة للدول متوسطة ومنخفضة الدخل

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أعربت عن القلق من الارتفاع القاتل للإصابات في الهند

دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور، الدول إلى التبرع بالفائض من لقاحات كوفيد 19 للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

ولفتت "فور"، في بيان صحفي اليوم، الانتباه إلى أنه كان ينبغي أن يقدم مرفق (كوفاكس) على الأقل 170 مليون جرعة، مشيرة إلى أن النقص سيقترب من 190 مليون جرعة بحلول الوقت الذي تلتقي فيه مجموعة السبع، فيما تستمر على الأرجح الموجة الثانية القاتلة من كوفيد-19 في اجتياح الهند والعديد من جيرانها.

وأعربت عن قلق المنظمة، من مخاطر التخلي عن الحذر وترك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل دون الوصول العادل إلى اللقاحات والتشخيصات والعلاجات، إلى جانب القلق من الارتفاع القاتل للإصابات في الهند.منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف