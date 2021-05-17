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"مقاتلة المستقبل".. فرنسا وألمانيا وإسبانيا تتفق على تصنيع طائرة عسكرية

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"مقاتلة المستقبل".. فرنسا وألمانيا وإسبانيا تتفق على تصنيع طائرة عسكرية "مقاتلة المستقبل".. فرنسا وألمانيا وإسبانيا تتفق على تصنيع طائرة عسكرية
تستخدم الذكاء الاصطناعي.. وتحل محل "رافال" و"يوروفايتر"

أعلنت فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اليوم (الاثنين) التوصل إلى اتفاقية بشأن المرحلة التالية من خططها لصنع طائرة مقاتلة أوروبية مشتركة، ما يتوج أشهراً من المفاوضات حول كيفية تشارك العمل والملكية الفكرية.

وذكر وزراء دفاع الدول الثلاث أنهم توصلوا إلى اتفاقية متوازنة حول إجراء الأبحاث الضرورية لاختيار التكنولوجيا، التي ستدعم التوصل إلى منظومة الطائرة المقاتلة المستقبلية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبه، بين مكتب وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، أن عقود "المرحلة 1-ب" ستبلغ 3,5 مليارات يورو (4,3 مليارات دولار) من الآن حتى 2024 وستتم بتمويل ومشاركة متساوية بين فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن بناء نموذج مبكر يهدف إلى تجربة دقة التكنولوجيا المتطورة ومدى الاعتماد عليها.

وبعد أن توقعت مجموعة داسو للطيران الفرنسية ومجموعة تصنيع الطائرات الأوروبي إيرباص اللتان تتعاونان في صنع المقاتلة، إنجاز العمل على نموذج بحلول 2026، أعلنتا اليوم أنه من غير المتوقع استكمالها قبل 2026.

وتحل الطائرة مكان طائرات رافال الفرنسية ويوروفايتر الإسبانية بحلول 2040.

وإضافة إلى الطائرة المقاتلة من الجيل المقبل، يشمل برنامج منظومة الطائرة المقاتلة المستقبلية، طائرات مسيرة وشبكة اتصالات فائقة السرعة يطلق عليها "السحابة المقاتلة" ستستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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