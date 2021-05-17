أخبار عاجلة

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هبوط أرضي أمام أحد المحال في "شرائع مكة" ومخاوف من حدوث انهيار

Print
تسببت به شركة منفذة ولم يتم إصلاحه ومطالب بتدخل ذوي العلاقة

هبوط أرضي أمام أحد المحال في

ازدادت مخاوف مرتادي أحد الشوارع الرئيسية في مخطط الشرائع "3" بعد حدوث انهيار أرضي أمام أحد المحال الشهيرة لبيع مواد البناء، واتساعه مع مرور الوقت؛ ما جعلهم يتخوفون من حدوث انهيار فيه، فيما تجنبوا إيقاف مركباتهم بالقرب منه.

"سبق" وقفت مساء اليوم على الموقع والذي يتكرر وقوف مركبات كبيرة فوقه دون شعورهم بالخطر الذي يحدق بهم بسبب الهبوط الواضح في الأرض، والذي تسببت فيه إحدى الشركات المنفذة، بحسب شهود، ولم يتم إصلاحه.

وبحسب أصحاب المحال الحادث أمامها الهبوط، فقد تقدموا بشكاوى عديدة دون أن تجد تجاوبًا من الجهة ذات العلاقة، مطالبين عبر "سبق" بتدخل من يهمه الأمر قبل أن يقع ما لا يُحمد عقباه.

هبوط أرضي شرائع مكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية