الأردن يطالب بإنهاء "الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"

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جى بي سي نيوز :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن "إسرائيل" وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما تسبب من عنف وقتل ودمار ومعاناة.

وأضاف الصفدي خلال جلسة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، "يجب للظلم التاريخي الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني أن ينتهي".

"يجب أن يتوقف التصعيد بوقف العدوان على غزة، وبوقف جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي فجرت أساسا هذا التصعيد في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية"، وفق الصفدي.

وطالب الصفدي بالتحرك الفوري لتحقيق ذلك، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.