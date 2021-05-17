أخبار عاجلة

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن يطالب بإنهاء "الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"

Print
الأردن يطالب بإنهاء "الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني" الأردن يطالب بإنهاء "الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني"

جى بي سي نيوز  :- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، إن "إسرائيل" وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكل ما تسبب من عنف وقتل ودمار ومعاناة.
وأضاف الصفدي خلال جلسة مفتوحة في مجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، "يجب للظلم التاريخي الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني أن ينتهي".
"يجب أن يتوقف التصعيد بوقف العدوان على غزة، وبوقف جميع الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي فجرت أساسا هذا التصعيد في القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية"، وفق الصفدي.
وطالب الصفدي بالتحرك الفوري لتحقيق ذلك، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

السعودية : نتابع إجراءات المسافرين من وإلى الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

15 وفاة و 521 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري . بالفيديو

انفجار في ناقلة نفط قبالة ميناء بانياس السوري . بالفيديو

الكهرباء الوطنية : انقطاع التيار الكهربائي نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال في الاردن

الكهرباء الوطنية : انقطاع التيار الكهربائي نتج عن ظاهرة تأرجح الأحمال في الاردن