أخبار عاجلة

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمانة الطائف تدعم جهود النظافة في الأحياء السكنية والمواقع السياحية

Print
نقلت أكثر من ٧٠ ألف طن من النفايات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أمانة الطائف تدعم جهود النظافة في الأحياء السكنية والمواقع السياحية

نقلت آليات أمانة الطائف أكثر من 70 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة إلى المردم العام خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر السعيد، وتمكنت وكالة الخدمات من خلال الإدارة العامة للنظافة دعم جهود النظافة في الشوارع والأحياء والبرحات والمواقع السياحية بالطائف والمراكز التابعة لها.

وشملت الخدمات المقدمة أكثر من 100 حي سكني، وأكثر من ٣٥٠ حديقة ومنتزهًا عامًا وموقعًا سياحيًا، وكافة المحافظة بشرق وغرب المدينة والقرى الواقعة بالمحورين الشمالي والجنوبي.

وأوضحت الأمانة أنها تنفذ برنامجاً شاملاً لنظافة المدينة وقراها من خلال تسخير الإمكانيات المتاحة لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن برنامج لنظافة الأسواق بالتعاون مع المحلات التجارية وتطبيق الشروط الصحية والفنية.

وأكدت أمانة الطائف أنها سعت إلى نشر رسائل توعوية متنوعة على المركبات المخصصة لجمع وضغط النفايات وشاحنات نقل النفايات الصلبة، والتي تجوب الشوارع والأحياء لرفع مستوى الوعي المجتمعي، وإيجاد تكامل بين الأمانة كجهة خدمية والأهالي للحفاظ على المكتسبات الوطنية وجمال هذه المدينة السياحية باتباع الممارسات الصحيحة في التخلص من النفايات.

وتم التركيز خلال الفترة الماضية على الالتزام بتوفير بيئة صحية وآمنة ونظيفة للسكان، وتلبية متطلبات المرحلة الحالية من جهود وإمكانات، وتهيئة كافة المعدات والآليات التي شاركت في احتواء آثار موسم الأمطار، وتوزيع فرق النظافة بكوادرها البشرية من عمال ومراقبين ومشرفين لتغطية كافة المواقع بالمحافظة، والعمل على سرعة التجاوب مع البلاغات التي يتم استقبالها عبر هاتف البلاغات الموحد (940).

يذكر أن أعمال النظافة تغطي جمع ونقل النفايات في كل من شرق الطائف، غرب الطائف، شمال الطائف، جنوب الطائف، الهدا والشفا، السيل الكبير وعشيرة والعطيف والطائف الجديد، كما أن أعمال الوقاية الصحية والصحة العامة تغطي الطائف والضواحي والقرى التابعة، وقد شهدت كمية النفايات المنقولة بكافة أنواعها تحسناً ملحوظاً في ظل النمو السكاني والسياحي الذي تشهده المحافظة والزيادة الملموسة في أعداد الزوار للمواقع السياحية.

أمانة الطائف تدعم جهود النظافة في الأحياء السكنية والمواقع السياحية

أمانة الطائف تدعم جهود النظافة في الأحياء السكنية والمواقع السياحية

أمانة الطائف تدعم جهود النظافة في الأحياء السكنية والمواقع السياحية

أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على القصيم والرياض تمتد للشرقية

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية