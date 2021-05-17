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"عباس" يطالب أمريكا بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة والقدس

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"عباس" يطالب أمريكا بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة والقدس "عباس" يطالب أمريكا بالتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة والقدس
حمّل الاحتلال مسؤولية الكارثة التي تعرض لها القطاع

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الاثنين)، خلال استقباله المبعوث الأميركي هادي عمرو، بضرورة تدخل الإدارة الأميركية لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة والقدس، والبدء بجهود للتوصل لحل سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية.

وقال "عباس": "إن الأمن والاستقرار سيتحققان عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبين أن التصعيد الإسرائيلي الوحشي والإجرامي في قطاع غزة، خلف كارثة وتسبب باستشهاد المئات وجرح وتشريد الآلاف من أبناء الفلسطيني.

وحمّل "عباس" الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تلك الكارثة

من جهته، لفت المبعوث الأميركي إلى ضرورة تحقيق التهدئة ووقف التصعيد.

وذكر "عمرو" أن إدارة الرئيس جو بايدن تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.الرئيس الفلسطيني محمود عباس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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