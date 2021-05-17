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"النصر" يظفر بخدمات "تاليسكا" لـ 3 مواسم

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بعد منافسة قوية مع "الهلال"

أعلنت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، عن أولى صفقاتها الصيفية للموسم الجديد، بضم البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانغجو إفرجراند الصيني، بعقد يمتد إلى 3 أعوام، بدعم كامل من الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي حسب ما أعلن النادي.

ووقّعت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، اليوم مع "تاليسكا"، على أن يمثل الفريق بشكل رسمي خلال منافسات الموسم الكروي المقبل.

وكان نادي الهلال قد دخل في مفاوضات مع النجم البرازيلي الشهر الماضي، إلا أن الأصفر استطاع حسم الصفقة لصالحه.

نادي النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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