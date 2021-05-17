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رئيس البوسنة يحرج "نتنياهو" على مواقع التواصل الاجتماعي.. ومغردون يدعمون موقفه

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رئيس البوسنة يحرج "نتنياهو" على مواقع التواصل الاجتماعي.. ومغردون يدعمون موقفه رئيس البوسنة يحرج "نتنياهو" على مواقع التواصل الاجتماعي.. ومغردون يدعمون موقفه
نفى دعم بلاده لإسرائيل في قصفها الوحشي لقطاع غزة

رئيس البوسنة يحرج

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لإحراج شديد من رئيس دولة البوسنة والهرسك، بعد أن زعم بنيامين نتنياهو في تغريدة على "تويتر" دعم الدولة البوسنية له في الحرب التي تشنها بلاده على قطاع غزة، وهو ما نفاه شفيق جعفروفيتش في منشور على "فيس بوك".

وكتب "نتنياهو" تغريدة على حساباته بالعربية والإنجليزية يشكر فيها مجموعة من الدول اكتفى بنشر أعلامهم على دعم بلاده في قصفها الوحشي لقطاع غزة، قائلاً: "شكرًا لكم لوقوفكم الحازم مع العلم الإسرائيلي، ولدعمكم لحقنا في الدفاع عن أنفسنا من الهجمات الإرهابية".

لكن وبشكل غير متوقع رد عليه الرئيس البوسني "جعفروفيتش" نافياً دعم بلاده لتلك العمليات الحربية الإسرائيلية، داعياً بوقف الهجمات غير المتكافئة، وعمليات قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ليضع رئيس الوزراء الإسرائيلي في إحراج بالغ.

وكتب الرئيس البوسني على حسابه في "فيس بوك": "وضع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، علم البوسنة والهرسك بجانب أعلام الدول الداعمة للإجراءات الحالية لإسرائيل. رسالتي إلى رئيس الوزراء نتنياهو هي أن البوسنة والهرسك لا تدعم ولا يمكنها أن تدعم قتل المدنيين الأبرياء في غزة على يد القوات العسكرية الإسرائيلية. إنني أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى وقف الهجمات غير المتكافئة على غزة والإسهام في إحلال السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي".

مغردون يدعمونه

وسرعان ما تفاعل المغردون مع منشور "جعفروفيتش" تضامناً مع الفلسطينيين وسكان قطاع غزة، ومنددين بعدوان الاحتلال الإسرائيلي، وكتب كيكو بوتيتش تعليقاً على ذلك: "نصف هذه الدول تكره إسرائيل.. إنه يكذب كثيراً".

وكتب مغرد آخر: "هناك 195 دولة في العالم، وفقط 24 دولة تساند إسرائيل.. هذا يفسر الكثير".

وكتبت إحدى المغردات البوسنيات، معبرة عن دعمها لفلسطين، قائلة: "البوسنة والبوسنيون الذين عايشوا حقبة الحرب، لا يمكنهم أبداً دعم الإبادة الجماعية لأهل فلسطين. امسح علمنا من قائمة الدول الداعمة لكم".

وعبر المغرد الأمريكي تشارلز هدسون عن إنزعاجه من الدول الداعمة للقصف الإسرائيلي الوحشي للمدنيين، قائلاً: "إذا كانت هذه الدول تدعم إسرائيل فعلاً.. فعليهم جميعاً الشعور بالخزي والعار من أنفسهم لدعمهم المذابح والإبادة الجماعية".

وعلق مغرد بريطاني يُدعى شو جرانت، بقوله: "ربما تدعم البريطانية إسرائيل في حربها الوحشية، لكن الشعب البريطاني لا يدعمهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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