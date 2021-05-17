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شاهد.. توافد المسافرين على منفذ سلوى وهذه هي إجراءات العبور

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بعد قرار رفع السفر للمواطنين الساعة الواحدة من صباح اليوم

شاهد.. توافد المسافرين على منفذ سلوى وهذه هي إجراءات العبور

توافد على منفذ سلوى الحدودي مع دولة قطر أعداد كبيرة من المسافرين، بعد الساعة الواحدة من صباح اليوم بعد سريان قرار رفع تعليق السفر للمواطنين؛ بسبب إجراءات اتُخذت للحد من انتشار .

ووضعت وزارة الصحة القطرية، معايير الإعفاء من إجراءات الحجر الصحي لمن تلقوا التطعيم ضد كوفيد-١٩ في إحدى دول مجلس التعاون، منها أنه يُلزم المسافرون لدولة قطر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وعائلاتهم والمستقدمين الشخصين لديهم بإجراء فحص فيروس كورونا بتقنية (PCR) قبل (٧٢) ساعة من المغادرة، وذلك من مركز صحي ممعتمد من قبل وزارة الصحة المحلية في البلد التي يقدم منها المسافر.

ويعفى المسافرون الذين تلقوا التطعيم في بلدانهم باستخدام اللقاحات الموافق عليها من قبل وزارة الصحة العامة من الحجر الصحي، شريطة استكمال (١٤) يوماً من تلقي الجرعة الثانية وتقديم بطاقة أو شهادة تطعيم رسمية عند الوصول إلى قطر.

فيما يخضع المسافرون وعائلاتهم والمستقدمون الشخصيون لديهم ممن لم يستوفوا شروط التطعيم للحجر الصحي في أحد الفنادق المخصصة، وذلك على نفقتهم الخاصة لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق عبر الموقع الإلكتروني لـ "اكتشف قطر" قبل السفر إلى دولة قطر وستكون حالته الصحية على تطبيق "احتراز" باللون الأصفر.

إلى هذا يخضع الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم والمصاحبون لوالديهم المستوفين لمعايير التطعيم للحجر الصحي الفندقي لمدة أسبوع، على أن يتم حجز الإقامة بالفندق من خلال الموقع الإلكتروني لـ "اكتشف قطر" قبل السفر لدولة قطر، ويمكن إعفاء أحد الوالدين من الحجر الصحي، على أن يتم حجر أحدهما مع الأطفال، وستكون الحالة الصحية للشخص على تطبيق "احتراز" باللون الأصفر. ولن يسمح خلال فترة الحجر الصحي بالتبديل بين الوالدين.

منفذ سلوى الحدودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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