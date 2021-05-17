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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً 73.76 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً 73.76 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً 73.76 نقطة
بتداولات 7.7 مليارات ريال لأكثر من 298 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، في أول يوم تداول بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مرتفعاً 73.76 نقطة ليقفل عند مستوى 10396.44 نقطة، وبتداولات تجاوزت قيمتها 7.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة اليوم أكثر من 298 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 334 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، وجدوى ريت الحرمين، والمجموعة السعودية، وعطاء، والمعذر ريت الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، وجرير، وأمانة للتأمين، وأسواق عبدالله العثيم، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 2.08%.

وكانت أسهم شركات: ميفك ريت، و سويكورب وابل ريت، دار الأركان، سيرا، مشاعر ريت هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسيرا، أتحاد الاتصالات، وأرامكو السعودية، جبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 342.99 نقطة، ليقفل عند مستوى 25.228.76 نقطة، وبتداولات بلغت أكثر من 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 594 ألف سهم تقاسمتها 1675 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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