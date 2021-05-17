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سفير المملكة في البحرين: أكملنا الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين

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سفير المملكة في البحرين: أكملنا الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين سفير المملكة في البحرين: أكملنا الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين
أكد ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية

سفير المملكة في البحرين: أكملنا الاستعدادات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين

أكد الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الشقيقة، أن السفارة أكملت كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين السعوديين مع رفع تعليق السفر من المملكة العربية وفتح منفذ جسر الملك فهد.

وأوضح أن السفارة ترحب بقدوم المواطنين السعوديين لزيارة مملكة البحرين الشقيقة، وتؤكد على ضرورة الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة البحرينية.

ولفت إلى أنه بمجرد دخول المواطن السعودي إلى مملكة البحرين سوف يستقبل رسالة نصية تحوي جميع معلومات السفارة، والأرقام التي تخصها في حال الرغبة في التواصل مع السفارة.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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