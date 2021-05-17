إعلام بني سويف تصدر مجلة "سبورتيجا" لنبذ التعصب الرياضي

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أصدرت كلية الإعلام جامعة بني سويف مجلة رياضية متخصصة تحت مسمى "سبورتيجا" كمشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة من أجل التشديد على ضرورة القضاء على ظاهرة التعصب الرياضي في مصر.

وتعتبر المجلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، والأستاذة الدكتورة منى هاشم، رئيس قسم الصحافة، كما تعد المجلة الأولى من نوعها في مشروعات التخرج على مستوى كليات الإعلام لكونها متخصصة في مجال الرياضة.

وتحتوي المجلة على 7 أبواب تتناول كافة القضايا والملفات الرياضية وأبرزها ظاهرة التعصب الرياضي، كما اهتمت المجلة بالأندية الجماهيرية التي هبطت الي دوري المظاليم ولم تعد إلى الدوري الممتاز حتى الآن، وكذلك فردت سبورتيجا صفحاتها من أجل التركيز على إنجازات المرأة قي مجال الرياضة.

وحاور فريق عمل المجلة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعتباره صاحب فكرة إطلاق مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"، وتطرقت "سبورتيجا" لمحاورة العديد من الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وتضم المجلة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة بلغ عددهم 12 طالب: أحمد الببلاوي، طارق الجزار مديري تحرير للمجلة، وأيمن مختار، محمود إبراهيم كديسك مركزي، بالإضافة إلى كل من: أحمد خيرت، أمنية منير، إسراء سالم، حسن الصغير، رانيا حجاج، رنا سمير، فاطمة سيد ويوسف تيجاني.

ويتولى الإشراف على مشروع التخرج الدكتور أحمد عطية، رئيس تحرير سبورتيجا، وإلى جانب كلاً من أستاذة نجلاء الجعفري وأستاذة مها رمضان، نائبا رئيس التحرير، مع متابعة الأستاذة الدكتور منى هاشم، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مستجدات إصدار المجلة، إلى جانب الإخراج الصحفي للأستاذ أحمد إسماعيل، والأستاذ أحمد عبد ربه مصمم جرافيك المجلة.