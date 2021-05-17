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"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا

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"الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا "الصحة" توصي بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا
تسجيل ١٢ وفاة جديدة وإجمالي الضحايا ٧١٧٤

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (886) حالة مؤكدة وتعافي (1127) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (7892) حالة منها (1377) حالة حرجة.

وأوصت الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا، مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، لافتةً أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لاتزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (433980) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (418914) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7174) حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء (61665) فحصًا مخبريًا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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