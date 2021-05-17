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اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو المجتمع الدولي لوقف عدوان "إسرائيل"

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اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو المجتمع الدولي لوقف عدوان "إسرائيل" اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو المجتمع الدولي لوقف عدوان "إسرائيل"
نوّهت بقرار وزراء خارجية التعاون بالاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية

اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تدعو المجتمع الدولي لوقف عدوان

أكدت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، أنها تابعت باهتمام كبير مداولات الاجتماع الاستثنائي الافتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد 16 مايو 2021م، بناء على طلب المملكة العربية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، لبحث الاعتداءات التي تقوم بها “إسرائيل” سلطة الاحتلال في الأرض الفلسطينية وتحديدا على مدينة القدس الشريف وغزة.

ونوهت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي بالقرار الصادر عن هذا الاجتماع الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والذي يدعو المجتمع الدولي ككل بما في ذك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م إلى الوفاء بالتزاماتها الجماعية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأن احترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية، لإجبار “إسرائيل” على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال.

ودعت اللجنة مؤسسات المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل التدخل الفوري لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدانة مثل هذه الأعمال إدانة واضحة لا لبس فيها، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والالتزام به حفاظاً على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إقرار حماية دولية للشعب الفلسطيني

كما دعت اللجنة كل الدول وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والمنظمات الوطنية والدولية العاملة في المجالات الإنسانية، إلى تقديم العون والمساعدة الإنسانية العاجلة إلى السلطات الصحية الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لتمكينهم من أداء مهامها الإنسانية تجاه المصابين وتوفير الاحتياجات الإنسانية للنازحين الذين دمرت بيوتهم جراء هذا العدوان الغاشم.اللجنة الإسلامية للهلال الدولي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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