استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة

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طيران الاحتلال استهدف مواطنين قرب مستشفى شهداء الأقصى

استشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين اليوم، جراء قصف إسرائيلي متفرق لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية وطبية في غزة باستشهاد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي لبلدة عبسان الجديدة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وانتشلت الطواقم الطبية من تحت الركام شهيداً فلسطينياً وعدة مصابين جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل عائلة أبو جلهوم في منطقة التوام غرب شمال غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مجموعة من المواطنين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح مما أدى إلى إصابة طفلين شقيقين بجروح خطيرة.

واستشهد مواطن فلسطيني متأثراً بإصابته في القصف المدفعي قبل يومين غرب بيت لاهيا، كما تم انتشال شهيد من تحت أنقاض عمارة أبو عوف التي دمرتها طائرات الاحتلال فجر أمس في شارع الوحدة وسط غزة.قصف إسرائيلي غزة