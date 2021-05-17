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أمانة الشرقية تضبط 3,5 أطنان من البرتقال والليمون الفاسد بالدمام

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أمانة الشرقية تضبط 3,5 أطنان من البرتقال والليمون الفاسد بالدمام أمانة الشرقية تضبط 3,5 أطنان من البرتقال والليمون الفاسد بالدمام
في إطار الجولات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة للأسواق

أمانة الشرقية تضبط 3,5 أطنان من البرتقال والليمون الفاسد بالدمام

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية ثلاثة أطنان ونصف من البرتقال والليمون الفاسد، قبل توزيعه في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الإدارة العامة للأسواق بالأمانة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع للتأكد من سلامة الأغذية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة محمد الصفيان: تمت مصادرة كامل الكمية الفاسدة قبل توزيعها في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالف.
وأضاف: الأمانة تواصل أعمالها الرقابية بالأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة صحية للمتسوقين.
ودعا الجميع إلى التعاون مع والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات (940).أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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