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.. "الطيران المدني": الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

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بالفيديو .. "الطيران المدني": الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين للخارج .. "الطيران المدني": الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين للخارج

بالفيديو ..

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني إقلاع أول رحلة طيران بعد رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج .

وقالت "الهيئة": "‏الآن نعلن رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة".

وأضافت في مقطع : "الساعة الـ1:00 صباحًا لحظة السماح بسفر المواطنين إلى الخارج وفق الإجراءات الاحترازية. ها نحن نتوِّج التزامنا، وباستمرار التزامنا نحافظ على مكتسباتنا استعدادًا للصعود على متن رحلة آمنة". (لمشاهدة الفيديو:

)الهيئة العامة للطيران المدني الجديد هيئة الطيران المدني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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