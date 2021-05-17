اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يحدد موعد "خليجي 25"

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قال إن البطولة لها مكانة كبيرة في نفوس أبناء المنطقة

حدَّد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم موعد إقامة بطولة "خليجي 25" التي ستكون في البصرة، وذلك بعد عقد اجتماع تنسيقي بين الاتحاد واللجنة التنظيمية للاتحاد العراقي لكرة القدم لمناقشة الموعد المقترح لإقامة البطولة في محافظة البصرة العراقية.

وجاء في البيان الآتي: "بناء على ما تمت مناقشته في الاجتماع، ووفقًا لما تنص عليه لائحة لجنة المسابقات حول تاريخ إقامة البطولة، فإنها ستقام خلال الفترة بين شهرَي ديسمبر 2021 ويناير 2022. وفي ضوء ذلك ستعقد لجان اتحاد كأس الخليج العربي المختلفة خلال المرحلة المقبلة اجتماعات عدة للقيام بمتابعة الترتيبات كافة الخاصة بتنظيم هذا الحدث وتوقيته، وستُرفع التوصيات التي ستخرج بها هذه اللجان إلى الأمانة العامة من أجل رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لمراجعتها، والبت فيها بشكل رسمي".

وأكد اتحاد كأس الخليج العربي أن الاجتماعات التنسيقية بينه وبين لجنة الاتحاد العراقي لكرة القدم ستستمر، كما ستتواصل الزيارات التفقدية لمكان الاستضافة من أجل الوقوف على سير العمل في المرافق التي يتم تجهيزها لاستقبال الحدث؛ وذلك حرصًا من الاتحاد الخليجي لضمان تقديم نسخة ناجحة ومميزة في "خليجي 25"، تنسجم مع المكانة الكبيرة لهذه البطولة في نفوس أبناء المنطقة.