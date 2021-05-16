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ختام فعاليات "عيد الطائف".. ولقطات إعجاب الأهالي تغزو منصات التواصل

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إشادة كبيرة من الأهالي بجودة التنظيم والعروض واختيار المواقع المناسبة

ختام فعاليات

اختتمت فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك في الطائف، واستمتع الأهالي والزوار من خلالها بمشاهدة العروض الليزرية والشاشات التفاعلية وعروض 3D، إضافة إلى الأطفال الذين قدمت لهم العديد من الجوائز والهدايا وحلوى العيد.

الكثير من العائلات كانوا يتوقفون ويشاهدون تلك العروض من داخل مركباتهم، ويلتقطون الصور ومقاطع الفيديو التي عجت بها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من زوار احتفالات عيد الطائف أن احتفالات العام الحالي هي الأفضل تنظيمًا، مشيدين بتطوير الفعاليات عامًا بعد آخر من قِبل الأمانة، واختيار المواقع التي يسهل الوصول إليها من جميع الأحياء والمراكز والقرى، وتوزيع الاحتفالات في عدد من المواقع في وسط وشمال وجنوب الطائف.

وسجلت متنزهات الطائف الكبرى كمتنزه الملك عبدالله بالنسيم، ومتنزه الردف، وحديقة الجال، وحديقة العنود، ومتنزه الجبل الأخضر، وحديقة الفيصلية بالحوية، نِسَب إقبال متفاوتة ضمن جهود الأمانة الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة ؛ إذ قامت أمانة الطائف بتعزيز الخدمات في جميع الحدائق بما يسهل على المرتادين.

وأسهمت خطة النظافة الموسمية التي نفذتها الأمانة في الارتقاء بجهود النظافة والإصحاح البيئي في المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات العامة كافة.

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

ختام فعاليات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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