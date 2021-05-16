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شاهد.. "أمانة الطائف" تنفّذ 2744 جولة رقابية خلال العيد

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حررت 18 مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية

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نفَّذت الفِرق الرقابية بأمانة الطائف 2744 جولة ميدانية على المنشآت التجارية خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتقيد بالتدابير والتعليمات الوقائية.

وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمطاعم والمولات التجارية والحدائق والمتنزهات.

وكشفت الجولات عن امتثال كبير بين المنشآت والأسواق للتدابير والاحترازات للوقاية من .

وحررت الفِرق الرقابية 18 مخالفة بحق منشآت لم تلتزم بالتنظيمات الوقائية خلال أيام العيد.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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