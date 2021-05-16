أثناء توقف الدوري.. "الأخضر" السعودي يشارك بـ"الأساسي " في كأس العرب

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أشارت تقارير صحافية، اليوم الأحد، إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر المشاركة بالفريق الأساسي في بطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي تحتضنها الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021. وفقاً لصحيفة "الرياضية" عن مصادرها أن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في نسخته المقبلة 21/22 ستتوقف مابين الجولتين 13 و14، وذلك ليتمكن المنتخب السعودي من المشاركة في البطولة بالفريق الأساسي.

وتضم مجموعة "الأخضر" السعودي في البطولة منتخبات "المغرب" بالإضافة إلى الفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، والفائز من مباراة فلسطين وجزر القمر.