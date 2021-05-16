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جماعات صهيونية متطرفة تحرّض على علا الفارس بإنستغرام

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جماعات صهيونية متطرفة تحرّض على علا الفارس بإنستغرام جماعات صهيونية متطرفة تحرّض على علا الفارس بإنستغرام

جي بي سي نيوز :- كشفت الإعلامية في قناة "الجزيرة"، علا الفارس، أنها تتعرض لحملة تحريض من قبل جماعات صهيونية متطرفة عبر "إنستغرام".

ونشرت علا الفارس عبر حسابها الرسمي في "تويتر" صورا تظهر تحريض حسابات صهيونية متطرفة عليها عبر "إنستغرام"، ووسمها بالإرهاب.

وقام موقع "إنستغرام" بإغلاق آلاف الحسابات الداعمة لفلسطين خلال الأيام الماضية، وعاقب أخرى شهيرة بمنعها من البث المباشر.

وبرغم اعتذاره عن الإغلاق غير المبرر للحسابات، إلا أن "إنستغرام" واصل حملته بإغلاق آلاف الحسابات الفلسطينية بالتزامن مع الحرب على غزة، والمواجهات العنيفة في القدس المحتلة ومناطق الضفة الغربية والـ48.

وكانت منصة "إنستغرام" حظرت هاشتاغ "الأقصى"، فيما حظر موقع تويتر حسابات لناشطين وصحفيين فلسطينيين، إلى جانب تقييد وصول تغريدات عدد آخر من الناشطين.

 

جي بي سي نيوز

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