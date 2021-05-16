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سفارة المملكة بنيقوسيا: لا شروط للسفر من إلى قبرص

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سفارة المملكة بنيقوسيا: لا شروط للسفر من السعودية إلى قبرص سفارة المملكة بنيقوسيا: لا شروط للسفر من إلى قبرص
وزارة الصحة القبرصية لا تفرض أي شروط تتعلق بـ"كورونا"

سفارة المملكة بنيقوسيا: لا شروط للسفر من السعودية إلى قبرص

أفادت السفارة بنيقوسيا بجمهورية قبرص، أنه وفقًا لإجراءات السفر الحالية إلى قبرص؛ فإنه لا يشترط للمواطنين الخضوع لأي متطلبات تتعلق بفيروس كورونا إذا أرادوا السفر لها.

وقالت السفارة: الدخول إلى قبرص يتطلب، بشكل عام، تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة الشنقن، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود الطائرة، قبل 24 ساعة في موقع "ftight pass"عبر الرابط لأخذ الموافقة https://cyprusflightpass.gov.cy.

وأضافت: وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري.

وأردفت: يمكن التواصل مع السفارة عبر الهاتف 0035722667300، هاتف شؤون السعوديين: 0035796321992 الرقم الموحد لشؤون السعوديين: 00966920033334، هاتف شؤون السعوديين: 0035796159332، البريد الإلكتروني: CYEMB@mofa.gov.sa.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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