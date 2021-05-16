قبل فتح المنفذ بـ 7 ساعات.. مسارات جديدة للمسافرين في جسر الملك فهد

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"السهلي": أكملنا جميع الإجراءات بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية

أكد مدير جوازات جسر الملك فهد، العقيد ضويحي السهلي، أن جوازات جسر الملك فهد أكملت جميع الإجراءات لإنهاء إجراءات المسافرين بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، اعتباراً من الواحدة من صباح الغد.

وقال: عملنا خلال الفترة الماضية على إنهاء كل التجهيزات المتعلقة بالمنفذ الحدودي الرابط بين مملكتي السعودية والبحرين.

وأضاف: تمت زيادة عشرة مسارات جديدة بمنطقة المغادرة، ليصبح إجمالي المسارات(27) مسارًا، لإنهاء إجراءات المسافرين إضافة (36) مساراً في منطقة القدوم، والتأكد من تحقق شروط السفر على المسافرين آليًا، والتنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من جميع المتطلبات والشروط اللازمة.