أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بدعم سعودي.. مستشفى كرى بمأرب يستقبل 97 ألف مراجع في 3 أشهر

Print
بدعم سعودي.. مستشفى كرى بمأرب يستقبل 97 ألف مراجع في 3 أشهر بدعم سعودي.. مستشفى كرى بمأرب يستقبل 97 ألف مراجع في 3 أشهر
في إطار مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

بدعم سعودي.. مستشفى كرى بمأرب يستقبل 97 ألف مراجع في 3 أشهر

‬قدّم مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ97.136 مستفيداً من المرضى والمصابين اليمنيين خلال الربع الأول من عام 2021م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح التقرير الدوري للمستشفى أن قسم الطوارئ استقبل 12.437 مراجعا، فيما صُرفت الأدوية لـ 8.044 شخصا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 3.379 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.106 أشخاص، وقسم الأشعة 16.328 فردا، وقسم المختبر 18.181 حالة، وقسم التنويم 2.551 مريضاً، فيما أجريت 908 عمليات جراحية، كما كشف التقرير أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 30.202 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا