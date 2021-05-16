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مخالفات الإجراءات الاحترازية من "كورونا" تبلغ 22,4 ألفًا

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مخالفات الإجراءات الاحترازية من "كورونا" تبلغ 22,4 ألفًا مخالفات الإجراءات الاحترازية من "كورونا" تبلغ 22,4 ألفًا
إحصائية خلال أسبوع واحد

مخالفات الإجراءات الاحترازية من

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من ، (22442) مخالفة، للفترة من 27/ 9/1442هـ حتى 3/ 10/1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8202)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(3734)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3504)، و منطقة القصيم بـ(1737)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1427)، ومنطقة الجوف بـ(1284)، ومنطقة حائل بـ(548)، ومنطقة الباحة بـ(537)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(465)، ومنطقة تبوك بـ(452)، ومنطقة عسير بـ(358)، ومنطقة جازان بـ(116)، ومنطقة نجران بـ(78).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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