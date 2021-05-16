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1360 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

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أمانة جدة تنفذ 529 جولة على الواجهات البحرية في العيد

1360 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1366 جولة رقابية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وتحرير 65 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وقالت الأمانة إنها استقبلت خلال الأسبوع الماضي 2998 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، ومخالفات البلدية.

وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وتطبيق الاشتراطات البلدية، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة؛ تعزيزاً للجانب التوعوي والرقابي.

ودعَت أمانة الشرقية المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل بمركز الاتصال الموحد 940 لمعالجتها.

من جهة أخرى، واصلت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الميدانية في متابعة امتثال الإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية خلال أيام العيد عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار المستجد.

وقد نفذت الفرق الميدانية حتى يوم أمس 529 جولة رصدت خلالها 185 مخالفة وأغلقت 20 موقعاً.

وأفادت الأمانة أنها وضعت خططاً ميدانية لتشمل واجهات جدة البحرية في "الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط"، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، بالإضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.

وأكدت أمانة جدة مواصلة الجهود الميدانية المشتركة مع الشؤون الصحية والجهات الأمنية في الأسواق والواجهات البحرية والمرافق العامة لمتابعة امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس لا سيما خلال هذه الأيام التي تشهد إقبالاً متزايداً من السكان والزائرين.

وثمّنت دور الجميع في امتثال الإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق "بلدي" على الهواتف المحمولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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