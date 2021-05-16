"السديري" يتفقد منفذ "الحديثة" الحدودي استعدادًا لفتحه الليلة

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بعد قرار رفع قيود سفر المواطنين للخارج بدءًا من الساعة الواحدة

تفقد السفير السعودي بالمملكة الأردنية، نايف بن بندر السديري، منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن، استعدادًا لفتحه الليلة.

جاء ذلك بعد قرار رفع قيود سفر المواطنين للخارج والسماح لهم بدءًا من الساعة الواحدة الليلة، بعد توقف سفر المواطنين، لمدة دامت أكثر من عام، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الرسمية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقدم "السديري" الشكر لأمير منطقة الجوف ‏ولمحافظ القريات، ورئيس مركز ‫الحديثة، ‬‏والأجهزة الحكومية العاملة في المنفذ على جهودهم في خدمة المواطن السعودي وشقيقه الأردني.

يذكر أن السلطات في ‫المملكة الأردنية الهاشمية‬ الشقيقة قد رحبت بالزوار من المواطنين السعوديين، مكتفية بالإجراءات المعمول بها في ‫المملكة العربية السعودية‬ والمنظمة للفئات المسموح لها بالسفر، وفق الاشتراطات المعتمدة والتي نشرت عبر موقع وزارة الخارجية.