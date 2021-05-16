أخبار عاجلة

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية -
في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا -
نواف التمياط :"جيل الهلال الحالي مصدر فخز لنا .. وإدارة "ابن نافل" تستحق التقدير" -
دون إنذار.. سيول الحمم البركانية تداهم القرى في الكونغو وتقتل 15 شخصًا -
"الإرياني": العقوبات ضد الحوثيين تؤكد نية "بايدن" العودة لتصنيفهم منظمة إرهابية -
اتحاد القدم يهنئ الهلال السعودي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان -
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح -
"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة "ياد مردخاي" بالصواريخ

Print
المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة "ياد مردخاي" بالصواريخ المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة "ياد مردخاي" بالصواريخ
عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي يرتفع إلى 181 بينهم 52 طفلاً

المقاومة الفلسطينية تقصف مستوطنة

أعلنت المقاومة الفلسطينية قصف مستوطنة "ياد مردخاي" برشقة صاروخية؛ رداً على استهداف العدو للمدنيين الآمنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين بوزارة الصحة الفلسطينية أن عدد القتلى في غزة ارتفع إلى 181 بينهم 52 طفلاً منذ بدء العدوان الإسرائيلي يوم الاثنين، فيما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مقتل عشرة أشخاص؛ إثر الهجمات الصاروخية التي شنّتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلن قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الجنرال أوري غوردين، أن عمليات القصف الصاروخي من قطاع غزة خلفت 10 قتلى ومئات المصابين، بينهم 50 يعانون من حالات حرجة.

وقال "غوردين" للصحفيين الأجانب خلال موجز إعلامي اليوم الأحد: "إسرائيل تواجه في قطاع غزة جيوشاً منظمة تقصف بصواريخها".

وأضاف أن كثافة عمليات القصف ازدادت في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ، موضحاً أن عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على "إسرائيل" خلال الأسبوع الأخير، يعادل عدد الصواريخ المطلقة باتجاه "إسرائيل" أثناء الـ50 يوماً من عملية "الجرف الصامد" التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في صيف عام 2014.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن قوات الاحتلال تعمدت خلال عمليات الاعتقال تنفيذ اعتداءات بالجملة، مستخدمةً كل أنواع أدوات العنف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

أثار الذعر عالميًا.. هل يشكل الفطر الأسود خطرًا في السعودية؟.. "الصحة" توضح

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

"الصحة المصرية": هناك حالتان أو ثلاث مصابة بالفطر الأسود ولا علاقة لها بكورونا

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسُحب رعدية ورياح وتدنٍّ في الرؤية

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا

في 11 يوماً من شوال.. جازان تسجل 540 إصابة بفيروس كورونا