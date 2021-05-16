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الجيش الأردني : لم ولن نستخدم السلاح ضد مواطنينا

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الجيش الأردني : لم ولن نستخدم السلاح ضد مواطنينا الجيش الأردني : لم ولن نستخدم السلاح ضد مواطنينا

جي بي سي نيوز - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية_الجيش العربي ان الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بإطلاق عيارات نارية من قبل القوات المسلحة الأردنية باتجاه المواطنين الذين تجمعوا بالقرب من المناطق الحدودية غير صحيحة.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية لم ولن تستخدم السلاح ضد مواطنيها، وأن ما جرى كان متعلقاً بالإجراءات المتخذة من قوات حرس الحدود مع الوقفة الاحتجاجية والتي سعت خلالها لحمايتهم و سلامتهم من أي اخطار قد تمسهم في حال قربهم من الحدود الدولية، وأن التعامل جرى مع مجموعة محدودة من الشبان المشاركين في الوقفة والذين رفضو اتباع الاجراءات الصادرة من قبل العناصر الموجودة في الموقع وتم التعامل معهم من قبل القوات الامنية.

وكشف المصدر ان القوات المسلحة تتبع أقصى درجات الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه المواقف ولم تطلق النار إلا في الهواء وذلك حرصاً على سلامة المواطنين المتجمعين.

ونوه المصدر إلى ضرورة التقيد التام بالتعليمات الصادرة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدم الإقتراب من المواقع الحدودية للحفاظ على سلامتهم داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق عند نشر مثل هذه المواد الإعلامية لأنها تسهم في تضليل الرأي العام ونشر الشائعات.

جي بي سي نيوز

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