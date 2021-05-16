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للمرة الرابعة.. تمديد الحجر الصحي في نيودلهي حتى 24 مايو

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للمرة الرابعة.. تمديد الحجر الصحي في نيودلهي حتى 24 مايو للمرة الرابعة.. تمديد الحجر الصحي في نيودلهي حتى 24 مايو
أرفيند: نشهد تعافياً جيداً ولا نريد فقدان ما حققناه الأيام الماضية

للمرة الرابعة.. تمديد الحجر الصحي في نيودلهي حتى 24 مايو

قررت سلطات العاصمة الهندية نيودلهي تمديد الحجر الصحي المفروض في المدينة، بسبب زيادة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، إلى 24 مايو الجاري، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وقال الوزير الرئيس لنيودلهي، أرفيند كيدجريفال، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "نشهد تعافياً جيداً بعد الحجر الصحي، وينخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا، ولا نريد فقدان ما حققناه خلال الأيام الماضية، ولذلك نمدد الحجر الصحي في المدينة لمدة أسبوع آخر، وسيستمر سريان مفعول الحجر الصحي في نيودلهي حتى الساعة 05:00 صباحاً من يوم الاثنين المصادف 24 مايو.

ويستمر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند منذ منتصف فبراير الماضي، ليتجاوز عدد الناس الذين يتلقون حالياً العلاج ضد كورونا 3,6 ملايين.

واحتلت نيودلهي خلال الأسابيع الماضية واحدة من أول المرتبات بين الولايات الهندية من حيث عدد الإصابات الجديدة بالفيروس. وتدل المعلومات الأخيرة على أن سلطات المدينة سجلت 6,4 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فيما يتلقى أكثر من 66 ألف مصاب العلاج ضد كورونا.

وفرضت سلطات نيودلهي في 19 إبريل الماضي الحجر الصحي في أراضي المدينة. وخلال سريان مفعوله تعمل كل المكاتب الخاصة في المنازل، كما تم إغلاق كل المطاعم والمحلات التجارية غير الغذائية والمراكز التجارية. ويحظر إجراء كل اجتماعات وفعاليات جماعية، وتم الحد من عدد الركاب في وسائل النقل العامة وعدد الضيوف في حفلات الزفاف والجنازات. وفق اليوم.

ويستمر في المدينة عمل هيئات السلطة والمستشفيات ومقرات الشرطة ومحطات الإطفاء والمحلات التجارية الغذائية والبنوك والمؤسسات التي تقوم بتزويد المنازل بالماء والكهرباء والإنترنت.الحجر الصحي نيودلهي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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